Bu gece yılın en uzun gecesi olacak

Yılın en uzun gecesi bugün gerçekleşecek. En uzun gece her yıl Kuzey Yarımküre için 21 Aralık tarihinde yaşanacak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak.

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.

Uzun gece kaç saat sürecek ?

Türkiye’de uzun geceyi en uzun yaşayacak il 15 saat 6 dakika ile Sinop, en kısa yaşayacak il ise 14 saat ile Hatay olacak.

Kaynak: TRT Haber