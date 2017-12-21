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Buradasınız : » » Bu gece yılın en uzun gecesi olacak

Bu gece yılın en uzun gecesi olacak

Kuzey yarımkürede bu gece itibarıyla kış gündönümü başlıyor. Türkiye'de en uzun geceyi yaşayacak il Sinop, en kısa geceyi yaşayacak il ise Hatay olacak.

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Yılın en uzun gecesi bugün gerçekleşecek. En uzun gece her yıl Kuzey Yarımküre için 21 Aralık tarihinde yaşanacak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak.

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.

Uzun gece kaç saat sürecek ?

Türkiye’de uzun geceyi en uzun yaşayacak il 15 saat 6 dakika ile Sinop, en kısa yaşayacak il ise 14 saat ile Hatay olacak.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Kuzey yarımküre, güney yarımküre, en uzun gece, 21 aralık
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