Bu ev ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Erzurum'da 5 yıl boyunca Doğu Anadolu'yu gezerek topladığı binlerce eski eşyanın yanı sıra baba ve dedesinden kalan Osmanlı, Selçuklu ve Rus dönemine ait antikaları açtığı "hobi evinde" sergileyen Mecit Özdemir, bu evi gezenleri adeta tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Erzurum-Pasinler karayolunda dinlenme tesisi işleten Özdemir, babası ve dedesinden kalan antikaları çoğaltmak amacıyla 5 yıl boyunca Doğu Anadolu'yu gezerek eski eserler topladı.

Özdemir, satın alarak ya da bağış yoluyla topladığı eserler ile baba ve dedesinden kalanları bir araya getirdi ve dinlenme tesisinde yaklaşık 15 bin antikanın yer aldığı "hobi evi"ni açtı.

Hobi evini ücretsiz gezdiren Özdemir, burada sergilediği antikalarla ziyaretçilerine adeta tarihte yolculuk yaptırıyor.

"Tek amacım insanımız geçmişini görsün"

Özdemir, babasının tarihi eserleri 60 yıl öncesinden biriktirdiğini belirterek "Ben de babadan kalma tarihi eser ve antikaya merak vardı. Personelimle tüm Doğu Anadolu'yu 5 yıl gezdik. İl, ilçe ve mahallelerde eskiye ait antika ve tarihi eser ne varsa satın alma veya gönüllü verenlerden temin ederek topladık. Ben de bunları ücretsiz sergilemek üzere burada hobi evi açtım." dedi.

Hobi evinde genellikle Selçuklu, Osmanlı, Rus ve Doğu Anadolu yöresine ait yaklaşık 2 asırlık 15 bin antika yer aldığını dile getiren Özdemir, bu eserlerin isimlerinin saymakla bitirilemeyeceğini aktardı.

Özdemir, hobi evine gösterilen ilgiye işaret ederek "Burayı halkımızın hizmetine açtık. Günlük yüzlerce, hafta sonları ise binlerce kişi buraya geliyor. Tek amacım insanımız geçmişini görsün. Dedelerimiz, atalarımız eskinden ne kullanmış o zamanda neler varmış hatırlasın." diye konuştu.

"Burası tarih kokuyor"

Söz konusu eserleri her gördüğünde duygulandığını anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Bazı eserleri müzeye bağışladım. Buradaki tarihi antika eserlerden çok etkileniyoruz. Eskiden dede ve ninelerimizin neler kullandığını, neler yaptığını hatırlıyorum ve çok duygulanıyorum. Burayı görenler beni arayıp teşekkür ediyor. Bu evde asırlık su matarası, kumbara, padişah hanımlarının kullandığı ibrik, Osmanlı, Rus ve Selçuklu ile Ermenilere ait kılıç, bıçak ve silah gibi çok değerli eşya var. Eski dönemlerde kullanılan şamdan, ocak, dürbün, semaver, çocuk beşiği gibi akla gelen her türlü antika eşya ve eskiden kadınların kullandığı bakır tencere, yemek ve su kapları, güğüm, sini, dikiş makinesi, orijinal Osmanlı takı ve yüzükleri ile Selçuklu'ya ait kilit ve anahtarlar, tartı aletleri, yün taraklar, gaz ocakları, daktilo, fotoğraf makinesi, yaklaşık 80 yıllık gazete var. Tabii şimdi bunlar tarihe karıştı. Burası tamamen tarih kokuyor."

Özdemir, söz konusu mekana ziyaretçilerin hayranlık duyduğuna dikkati çekerek "İnsanlar burayı gezdiğinde hayran kalıyor, 'Dedemin, ninemin bu eşyası' vardı diyerek burada ağlayanlar bile oluyor." dedi.

"Burası insana tarihi yolculuk yaptırıyor"

Hobi evini gezen Erol Kahriman da Ağrı'dan Erzurum'a geldiğini aktararak "Burası insana adeta tarihi bir yolculuk yaptırıyor. Buradaki eşyanın hepsi çok çok eski. Bu eserleri gördüğüm zaman eski tarihi yad ediyorum. Her şey çok güzel, duygulandım. Bizim dönemden kalma gaz lambası ve plaklar ile eski radyolar var. Bunları hatırlıyorum." diye konuştu.

Trabzon'dan gelip hobi evini ziyaret eden Recep Toprak da "Çocuklarımı üniversiteye bıraktım, tesadüfen burayı gördüm. Tarihi şeyleri seviyorum. Baktım çok güzel şeyler var. Çocukluğumu hatırlatan çok güzel şeyler gördüm. Adeta çocukluk yıllarıma döndüm. Burayı açanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden emekli memur Salih Öksüz ise bu evi gezdiğinde dedelerinin yaşadığı tarihi hatırladığını ifade ederek "Bu eserler artık tarih oldu. Burayı yapanlardan Allah razı olsun. Burada geçmişe yolculuk yaptım." dedi.