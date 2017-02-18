Bu çiftlikte yumurtalar rengarenk

Aksaray'da 4 yıl önce köyünde çiftlik kuran Halis Katman, değişik türde tavuk, kaz ve ördek yetiştirip, renkli yumurtalarını satarak geçimini sağlıyor.

Merkeze bağlı İncesu köyünde yaşayan Katman, 4 yıl önce sosyal medyada Zibrit türü süs tavuğu gördü ve farklı türlerde tavuk yetiştirmeye karar verdi.

Aldığı 4 süs tavuğu ile işe başlayan Katman, zamanla çiftliğindeki kümes hayvanı sayısını ve çeşidini arttırdı.

Çiftliğinde Maran Copper, Cream Legbar, Ameraucana gibi farklı ülkelerden temin ettiği süs tavuklarının yanında Linda kazı ve maskeli ördek gibi değerli 150 kümes hayvanı besleyen Katman, bunların yumurtalarını 10-12 liradan, canlı tavuk ve kazları ise 150-750 liradan satıyor.

Mavi, yeşil ve çikolata rengi yumurtalar

Katman yaptığı açıklamada, hobi amacıyla işe başladığını, zamanla birçok türde hayvanın bulunduğu bir çiftliğe sahip olduğunu söyledi.

Kümes hayvanlarının ve üretilen yumurtaların yoğun talep gördüğünü belirten Katman, "Tavuklarım yeşil, mavi ve çikolata renginde yumurta veriyor. Maran Cooper tavuğumuz çikolata renkli, Ameraucana mavi, Cream Legbar ise yeşil ve açık mavi renkte yumurtluyor. Ürettiğimiz yumurtaların pazarı Türkiye'de oldukça yoğun. Talepleri karşılayamayacak duruma geldim. Şu an ülkenin her yerinden yumurta talebi var. Bunda yumurtaların rengi ve yüksek besin değerinin etkisi var." diye konuştu.

Renkli yumurtalar 10 liradan satılıyor

Katman, köyde yaşayanların ve çiftliğini ziyaret edenlerin rengarenk yumurtaları gördüğünde çok şaşırdıklarını anlattı.

Kümes hayvanlarını özenle beslediğini, bu sayede oldukça sağlıklı olduklarını dile getiren Katman, şunları kaydetti:

"Bu yumurtalar tamamen doğal. Boyama veya başka bir durum söz konusu değil. Şu an 70 ördek, 40 kaz ve yaklaşık 40 tavuğum var. Bu yıl hedefim 2 bin yumurta elde etmek. Damızlık sayımı da 200'e çıkarmak istiyorum. Ayrıca Çin, Linda ve yerli ırk olmak üzere üç çeşit kaz yetiştiriyorum. Besin değerinin yüksek olmasından dolayı özellikle çocuklar için kaz yumurtası talep edenler çok oluyor. Renkli yumurtalar 10 lira, kaz yumurtaları ise 10-12 liradan alıcı buluyor. Süs tavuklarımızın çiftini 500 ila 750, kazları ise 150-250 liradan satıyoruz."

Annesi Şerife Katman da çiftlikteki hayvanlara adeta gözü gibi baktıklarını dile getirerek, "Günde üç kez yemlerini verir, düzenli temizlik yaparız. Ayrıca burada ördeklerimiz için bir havuzumuz var. Bu şekilde doğal ortamda yetişmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.