Bu balık altınla yarışıyor: Fiyatı 875 lira

Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığı. Ancak bugünlerde sayısı oldukça az, üstelik mevsimi olmasına rağmen.

Fiyatı altınla yarışıyor

Kalkan avcılığının "yok" denecek düzeyde olduğuna işaret eden balıkçı İsmail Demircioğlu, "Böyle olunca da balık kıymete bindi. Kalkanı tezgahlarda görmek neredeyse imkansız, olanlar da ateş pahası. Geçen yıl kilogramı 50 lira olan kalkanın fiyatı bugünlerde 125 lirayı buldu. Kalkanın fiyatı adeta altınla yarışıyor diyebiliriz." dedi.

875 liralık kalkan balığı alıcısını bekliyor

Kalkanın büyümesine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Demircioğlu, "Yetkililer kalkan balığının popülasyonunun korunmasına yönelik önlemler alıyor. Balıkçıların da balığı küçük avlamaması gerekir. Zaten balık lezzeti ile rağbet gördüğü için, büyük olduğu zaman fiyatı da büyüyor. Bugün ağlarımıza takılan 7 kilogram ağırlığındaki kalkan balığını 875 liraya satıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA