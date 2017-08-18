Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti': Halfeti

Güneydoğu bozkırının ortasında bulunmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kentini andıran Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, İçişleri Bakanlığınca belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından sunulan hizmetler sayesinde, başta turizm olmak üzere her alanda hızlı bir değişim yaşıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve destek verdiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan Halfeti Belediye Başkanının yerine KHK kapsamında vekaleten görevlendirilen Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak öncülüğünde başlatılan hizmet seferberliği devam ediyor.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye, altyapıdan üstyapıya, temizlikten turizme kadar her alanda vatandaşın da desteğini alarak, kısa sürede ilçenin görümünü değiştirmeyi başardı.

Bölgenin önde gelen turizm merkezleri arasında yer alan ilçede, 8 aydır yürütülen çalışmalar özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

"Sakin Şehir" Halfeti

Sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından "Sakin Şehir" ağına dahil edilen Halfeti'de, turizm sezonları hareketli geçiyor. Tarihi taş evleri, doğal güzelliğinin yanı sıra romanlara konu olan Fırat Nehri'nin kıyısındaki Halfeti, ortalama her yıl 300 bin turisti ağırlıyor.

Turistler, büyük bir bölümü 17 yıl önce Birecik Barajı'nın suları altında kalan ve "batık kent" olarak adlandırılan bölgeyi tekne turlarıyla görme imkanı buluyor.

Yaklaşık bir saat süren tur sırasında birçok medeniyete hizmet eden ve İncil'in bir nüshasının da çoğaltıldığı rivayet edilen Rumkale'yi görme imkanı bulan ziyaretçiler, minaresinin bir bölümü su altında kalan Savaşan köyünün güzelliğine de tanıklık ediyor.

Zaman zaman dizi ve sinema filmlerine de ev sahipliği yaparak ününü artıran ilçe, her geçen yıl en büyük gelir kapısı olan turizmden aldığı payı da artırıyor.

Marina ve köprü inşa edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerdeki her hizmeti yakından takip ettiklerini söyledi.

Halfeti'ye son bir yıl içerisinde yaptığı her ziyarette yeni bir hizmetle karşılaştığını vurgulayan Çiftçi, "Halfeti hizmet noktasında tamamıyla büyük bir değişimi yaşıyor. Gerek bizler gerekse de Halfeti ile kardeş olan Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet için destek sağlıyor. İlçedeki sahil düzenleme işi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek ile görüştük. Melih Beyin iyi niyetli yaklaşımı ve ata toprağı olan Halfeti'ye bakışı doğrultusunda, belediye meclisinden sahil düzenlemesi projesine katkı sağlanması için karar çıktı." diye konuştu.

Çiftçi, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için bin araçlık otopark ile baraj gölü üzerine köprü inşa ettiklerini vurgulayarak, Halfeti'de kurdukları sosyal tesis aracılığıyla da yine binlerce kişiye hizmet etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kaymakamlık iş birliğiyle 55 tekne kapasiteli marina da kurduklarını dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Marina oradaki teknelerin bir düzen içerisinde bulunmasını sağlanıyor. Nehrin karşısında bulunan Gaziantep ile de irtibatın kurulması sağlandı. O bölümde de yine tekne alanının oluşturulması görüşüldü, uygulamaya bir bir konuluyor. Halfeti hem tarih açısından, hem turizm açısından, hem de tabiat güzellikleri açısından bir numara. Şanlıurfa turizmine katkı veriyor, turist çekiyor, müthiş bir güzelliği var. Halfeti Vadisi'nde, su ile tabiatın bir arada olduğu, yanına tarih de eklendiğinde enfes bir geziye çıkıyorsunuz. Bunun da farkındayız. Çalışmalar son derece güzel bir şekilde ilerliyor."

Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gittiğini hatırlatan Çiftçi, özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra Halfeti'ye yoğun bir ziyaretçi akını beklediklerini sözlerine ekledi. AA