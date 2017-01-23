Bozkırın ortasında kayak keyfi

Konya'nın Derbent ilçesindeki 2 bin 385 metre rakımlı Aladağ'da kurulacak kayak merkezi, 30 kilometrelik pisti ile Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden biri olacak.

Konya merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Aladağ'da kurulacak kayak merkezinde çalışmalar sürüyor.

Derbent ilçesine 4 kilometre mesafedeki Aladağ'da kışın etkili olan yağışlarla kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi buldu. Tesisin henüz faaliyete geçmemesine rağmen birçok kayak tutkunu, kayak takımı ve kızaklarıyla bozkırın ortasında kaymanın keyfini yaşıyor.

Günde 15 bin ziyaretçiyi ağırlayacak

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, kayak merkezinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Merkezin 2 milyon metrekarelik alana kurulacağını aktaran Acar, ilk etapta rakımı 2 bin 350 metre ile bin 900 metre olan iki pistin yapılacağını söyledi.

Acar, merkezdeki teknik çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Fizibilitesi tamamlandı. Önümüzdeki bir ay içinde teknik çalışmaları da bitmiş olacak. Ondan sonra da ihaleye çıkma aşamasına geçilecek." dedi.

"30 kilometrelik pist oluşacak"

Aladağ'ın toplam pist alan uzunluğu ile Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olabileceğine değinen Acar, şöyle devam etti:

"Toplamda 30 kilometrelik 15 pist oluşacak. Değişik tempolarda uzunluğu bin 500 ila 2 bin metrenin üzerinde pistler yapılacak. Türkiye'deki ilk beş kayak merkezi arasına girecek özelliklere sahip. Burada kristal kar yapısı var, bu çok önemli. Eğimleri ve Konya kent merkezine yakınlığı da avantajları arasında. Dağın tamamının tabanı çim ve gevenle kaplı olduğu için karı tutuyor, kaymayı kolaylaştırıyor. Günlük en az 15 bin ziyaretçiyi ağırlayacak ve memnun edecek sosyal donatılara, altyapıya kavuşmuş olacağız. Etap etap büyüterek her kategoride kayak yapılmasını sağlayacağız. Buradaki ilk etabın hizmete girmesi için 17 Aralık 2017'yi hedefledik."

Acar, merkezde "mavi bölge" olarak adlandırılan pistin kayağa yeni başlayanların kullanacağını belirterek, ilçe merkezinden zirveye uzanan teleferik ve profesyonellerin kullanacağı "kırmızı pist' alanlarının da bulunacağını aktardı.

Doğa sporlarının da merkezi olacak

Merkezde kayak dışında futbol kulüplerinin kamp yapabileceğini de dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Doğa yürüyüşlerinin yapıldığı, sempozyum ve seminerlerin icra edildiği bir merkezi burada hayata geçireceğiz. Yamaç paraşütü, off-road sporları, dağ kızağı ve bisiklet aktiviteleri gerçekleştirilecek. Konya için bir heyecan oluşturacak. İnsanlar burada moral depolayacak, bol oksijen alacak. Bu merkez, toplum sağlığına büyük katkı sağlayacak. Dünyanın dört bir yanından Şeb-i Arus törenleri için kente gelen yerli ve yabancı turistler de burada kayak keyfini tadacak." AA