Böyle gelin aracı görülmedi!

Muğla’da kasaplık yapan ve çocukluğundan bu yana boğaları çok sevdiğini belirten damat Cenk Uslu, gelinini boğa sırtında taşıdı. Damadın isteğini kırmayan gelin Gözde Uslu, Ateşdağlı adlı Ege’nin başpehlivan boğasını gelin aracı olarak kullandı.

Muğla Kötekli’de yaşayan ve bir firmada kasaplık yapan Cenk Uslu, bir süre önce aynı mahallede yaşayan Gözde Uslu’yu gönlünü kaptırdı. Çocukluğunun mahallede baytarlık yapan bir yakının yanında geçtiğini belirten Damat Cenk Uslu, “Çocukken baytar ağabeyimize takılırdım. Onunla dolaşırken bende bir boğa sevdası oluştu. Evimizde hiç hayvanımız yoktu ama ben gittiğim her yerde gördüğüm boğaları severdim. Artık eşim olan Gözde ile tanıştıktan sonra benim boğa sevgim ona da bulaştı. Nişanlı iken gelin aracı olarak boğa kullanmak istediğimi söyledim. Sağ olsun beni kırmayıp kabul etti. Herkes at, deve veya lüks araç ile gelinini taşır. Ben de Boğa ile taşıdım” diye konuştu.

Özel olarak süslenen boğayı damadın isteği üzerine beyaz gelinliği ile binen gelin Gözde Uslu’nun cesareti görenleri şaşırttı.