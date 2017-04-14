Boş kalan sınıfları mantar üreterek değerlendirdiler

Yozgat'ta iki öğretmen, görev yaptıkları köy okulunda öğrenci sayısının azalmasıyla boş kalan sınıflarda mantar üretimi yapıyor.

Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyü İlkokulunda görevli öğretmenler Harun Muratdağı ve Şafak Şişik, okuldaki boş derslikleri değerlendirmek, köylüleri teşvik etmek ve köyden göçü önlemek amacıyla hazırladıkları İstiridye Mantarı Üretim Projesini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sundu.

Projenin kabul edilmesinin ardından 500 lira harcayarak öğrencilerle birlikte sınıflarda kurdukları sistemle istiridye mantarı üretmeye başlayan öğretmenler, ilk hasadı Kaymakam Evren Çakır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan'ın da katılımıyla yaptı.

Kaymakam Çakır, Gökdere İlkokulunda görevli öğretmenlerin, "Biz de organik ürün üretmek istiyoruz" sloganıyla proje geliştirerek, mantar ürettiklerini söyledi.

Köy halkına farklı ürün yetiştirebileceklerini gösterip, kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayan Çakır, "İlkokulda 7-8 yaşındaki çocuklarımızın bu tarz ürünlerin varlığından haberdar olmaları hem de üretim yapabilmeleri, üretildiğinde bir şeyler elde edilebildiğini görme fırsatı sunuldu. İnşallah hayırlı olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Sınıf öğretmeni Harun Muratdağı, istiridye mantarı üretimine iki ay önce başladıklarını belirterek, "Boş sınıfları değerlendirmek istedik. İstiridye mantarının hem üretiminin kolay olduğunu ve kısa sürede ürün aldığını gördük. Poşetlerimizi aldık, tohumlarını aldık. Üretime başladık." diye konuştu.

Köylülere alternatif sunmayı da amaçladıklarını aktaran Muratdağı, "Öğrencilerimize aşamalarını gösteriyoruz, toplatıyoruz. Kendileri eve gittikleri zaman ailelerine anlatıyor, onların da ilgisi oluyor. Gelip, inceliyorlar." ifadesini kullandı.

Sınıf öğretmeni Şafak Şişik de 3 yıldır Gökdere köyünde görev yaptığını anlatarak, "Köyden çok büyük göç var. Biz de bu göçü durdurmak için bunu yaptık. Köylü için bir geçim kaynağı, iş imkanı sunarız diye projeyi hayata geçirdik." dedi.

"Bir poşetten 2,5-3 kilogram ürün alınıyor"

Okulda 3 sınıfın boş olduğunu, kalorifer yandığı için enerjinin boşa gittiğini aktaran Şişik, "Bu sınıflarda mantar yetiştirilebileceğini düşündük ve mantar üretimine başladık. Bir poşetten 2,5-3 kilogram ürün alınıyor, şartlar daha iyileştirildiğinde daha fazla ürün elde edilebilir. Pazar sıkıntısı yok, toptan da verilebiliyor. Köylüler mantar yetiştirirse pazarda kendileri de satabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Şişik, hasadını gerçekleştirdikleri mantarın bir kısmını öğrencilerle pişirip yediklerini, bir bölümünü de köy halkına ücretsiz dağıttıklarını belirtti.

Köy muhtarı Ali Aksoy da "Köyümüzden çok fazla göç oluyor. Bu göçü durdurmak ve yeni gelir kaynağı oluşturmak için mantar üretimi yapan öğretmenlere teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.