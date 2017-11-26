Bombayla 'futbol' oynayan Suriyeli çocuklar ölümden döndü

Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçesinde toprak altında bularak futbol oynadıkları bombanın infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 5 çocuktan 12 yaşındaki Abdulkafi Auni, Kilis'te verdiği yaşam mücadelesini kazandı.

Fırat Kalkanı Harekatı sonrası terörden arındırılan Bab ilçe merkezdeki evlerine aileleriyle birlikte dönen 5 çocuk, yaklaşık bir hafta önce toprak altında bulup futbol oynadıkları cismin patlaması sonucu yaralandı.

Patlamanın adından bölgede bulunan Türk askerleri tarafından ilçedeki hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu ağır olan ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Türkiye'ye sevk edilen Abdulkafi Auni, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ameliyat edilen ve 4 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Auni, doktorlar sayesinde yaşama yeniden tutundu.

Abdulkafi Auni, yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası yaşadıkları bölgede harabe olan sokakların, caddelerin, evlerin ve okulların normale döndüğünü belirtti.

Okulun tatil olmasını fırsat bilip kardeşi, amcasının oğlu ve iki arkadaşıyla okulun yanında oyun oynamaya başladıklarını anlatan Auni, "Oynarken toprağın altında bir şey bulduk. Çıkarıp onunla futbol oynamaya başladık. Daha sonra patladı, hepimiz yaralandık. Bizi Bab'ta bir hastaneye götürdüler. Beni iç kanamam olduğu için ilk müdahalenin ardından ambulansla Türkiye'ye, Kilis Devlet Hastanesine sevk ettiler. Sağlık durumum her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İyileşmemde emeği geçen herkese teşekkür diyorum." diye konuştu.

"Türk askeri insanları yalnız bırakmıyor"

Anne Aişe Hemşeri de yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybettiğini, birkaç yıl sonra da iç savaşın çıkmasıyla hayatlarının altüst olduğunu söyledi.

Savaş biter ümidiyle birkaç yıl evini terk etmeyip beklediğini ancak şiddetin her geçen gün artması sonucu 8 çocuğuyla Türkiye'ye sığındığını ve 9 ay İstanbul'da yaşadığını anlatan Hemşeri, sonra tekrar ülkesine döndüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bab yakınlarındaki İbbişeh köyüne yerleşmeye karar verdik. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu desteğiyle Cerablus ve Bab bölgesini terörden temizlemesi üzerine herkes gibi ben de evime döndüm. Okullar yeniden açıldı, hayat normale döndü, gelen yardımlar sayesinde iyi bir şekilde yaşamaya başladık ama başımıza bu olay geldi. Patlama sonucu yaralanan diğer oğlumu hastaneye Türk askerleri götürdü ve halen yanında kalıyorlar. Tedavisiyle yakından ilgileniyorlar, bu konuda Türk askerine sonsuz teşekkür ediyorum."

Hemşeri, Türk askerinin bölgeye geldiğinden bu yana insanları bir an olsun yalnız bırakmayıp, huzur ve güven ortamının devamı için her türlü desteği sağladığını sözlerine ekledi.

"Sağlık durumu iyiye gidiyor"

Kilis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kadir Söylemez de Abdulkafi Auni'nin hastaneye getirildiğinde çok kötü durumda olduğunu belirtti.

Ameliyat ve yoğun bakım sürecinin ardından Suriyeli çocuğun hayata yeniden tutunduğunu dile getiren Söylemez, "Auni'nin sağlık durumunu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Şu anda servise aldık ve beklemeye başladık. Genel durumu iyi. Karın içinde yarası olduğu için beslenmesini açmadık ama birkaç gün sonra normal şekilde beslenmeye başlayacak. En kısa zamanda taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA