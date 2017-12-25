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Buradasınız : » » Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

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Bolunun incisi Gölcük Tabiat Parkındaki göl buz tuttu

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği tabiat parkı içerisinde bulunan gölün yüzeyi, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle tamamen dondu.

Tabiat parkına günübirlik tatil için gelen ziyaretçiler, gölün donmasıyla ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

Park yetkilileri ise meraklı ziyaretçileri, buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda sürekli uyarıyor.

Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Ölçülen en düşük sıcaklıklar" verilerine göre, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece en düşük 4. sıcaklık Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan istasyonda sıfırın altında 16,2 olarak ölçüldü.

İl genelindeki 17 farklı meteoroloji istasyonu tarafından yapılan ölçüme göre ise hava sıcaklığı sıfırın altında 4,7 ila 16,2 arasında değişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kış, Gölcük Tabiat Parkı, Bolu
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