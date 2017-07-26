Bitlis'te kablolu su kayağına ilgi her geçen gün artıyor

Van Gölü'ne kıyısı bulanan Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki tesiste eğitimi verilen kablolu su kayağına ilgi artıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen eğitimlere 14 ile 55 yaş arasında 74 kişi katılıyor. Eğitimlere katılanlar hem su kayağı yapmanın hem de gölde serinlemenin keyfini yaşıyor.

Kaymakam Arif Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adilcevaz'ın Van Gölü'nün en güzel sahillerinden birine sahip olduğunu söyledi.

Bölge insanın yanı sıra yabancı turistlerin sahile gelerek kablolu su kayağı yapmaya başladığını anlatan Karaman, bu misafirlerin doğal zenginlikler arasında sahilde muhteşem bir tatil geçirdiklerini kaydetti.

Kablolu su kayağı eğitimlerine özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Karaman, "Bu elit sporu ilçemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız ilgi gösterdikçe eğitimlerimize devam edeceğiz." dedi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz ise ilçedeki SUKAY Parkı'nı cazip hale getirmek ve gençlere su kayağı sporunu sevdirmek için eğitimler düzenlediklerini dile getirdi.

Kablolu su kayağı

Her yaştan insanın rahatlıkla yapabileceği kablolu su kayağı, vücudun tüm kaslarını çalıştıran bir spor olarak tanımlanıyor. Bu spor, temel prensibinin su kayağıyla aynı olmasına karşın, sporcuları çekmekte kullanılan mekanizmayla bundan ayrılıyor. Su kayağında sürat motorları, bu sporda ise elektrikli bir motorla çalışan telesiyej kullanılıyor. AA