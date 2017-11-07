Bitkisel detoks artık hayvanlarda da kullanılıyor

Evcil hayvan edinme isteği bu hayvanların sağlığı ile ilgili endişeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle endüstriyel ürünlerle paketlenmiş evcil hayvan mamaları beslediğimiz evcil hayvanların vücutlarında toksik madde birikimine yol açıyor.

Bu kimyasal maddelerin vücutta zamanla kalıcı hastalıklara sebep olacağını belirten Veteriner Hekim Fulya Tuygun bu zararlardan korunmak için evcil hayvan sahiplerine detoks ürünlerini tavsiye etti.

Dünyada giderek yaygınlaşan ve son zamanlarda ülkemizdeki yetişen bitki türlerinden elde edilen karışımları da öneren Tuygun şunları söyledi;

“Son zamanlarda Amerika ve Avrupa da yaygınlaşan tedaviyi destekleyici bitkisel ürünler bugün Türkiye de de kullanılmaya başlandı. Günümüzde kedi ve köpeklerde görülen pek çok kronik sağlık probleminin oluşumunda vücutlarında artan toksin yükünün de etkisi olduğu gözlenmektedir. Toksinleri uzaklaştırma konusunda çağdaş tedavi yöntemleri ile birlikte, bitkisel içerikli detokslar tedavide bize yardımcı olup; evcil hayvanlarınızın iyileşme aşamasında yararlı olduğunu izlemekteyiz. Özellikle toksinlerin en yoğun olarak biriktiği ve uzaklaştırılmasında rol alan karaciğer ve böbreklerin tedavisinde, ek olarak kullandığımız bitkisel içerikli detoks ürünleri kısa sürede sonuç almamızı sağlamaktadır. Böylece evinizde beslediğiniz evcil hayvanları güvenle sağlıklı bir şekilde bakımını yapabilirsiniz.”

Tuygun, piyasada merdiven altı firmaların detoks diye sattığı ürünlerin evcil hayvanlarınıza zararlı olacağını ifade etti.

Kaynak: TRTHABER