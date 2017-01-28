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Bitkin halde bulunan puhu kuşu tedavi edilecek

Bayburt'ta vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan ve uçamayan puhu kuşu tedavisi için yetkililere teslim edildi.

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Bitkin halde bulunan puhu kuşu tedavi edilecek

Bayburt'ta vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan ve uçamayan puhu kuşu tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Merkeze bağlı Yazyurdu köyü sakinlerinden Behram Demirhan, bitkin halde bulduğu puhu kuşunu evinde besledi. Üç gün boyunca bakımını üstlenen Demirhan, kuşun tedavisi için yetkililere başvurdu.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Demirhan'dan puhu kuşu alındı. Yörede nadir görülen türlerden olan puhu kuşu, tedavisi için Kars'ta bulunan Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne gönderilecek.

Etiketler: puhu kuşu, Bayburt
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