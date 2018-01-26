  • 26 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.753
    EURO 4.671
  • BIST 120153.56
    ALTIN 162.958
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bitkin halde bulunan "puhu" doğaya salındı

Bitkin halde bulunan "puhu" doğaya salındı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde boş binada mahsur kaldığı için bitkin düşen puhu, vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı ve doğaya salındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bitkin halde bulunan &quot;puhu&quot; doğaya salındı

İlçede oturan Gürkan Gürcan, otomobil ile evinin yakınından geçtiği sırada 5 katlı boş binanın en üst katındaki dairenin penceresinden dışarı bakan bir puhu olduğunu fark etti.

Durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildiren Gürcan, polisin yardımıyla dairede mahsur kalan ve açlıktan bitkin düşen puhuyu kurtardı. Verilen su ve yiyeceğin ardından puhu doğaya salındı.

Gürcan, pencerede dışarıya çıkmaya çalışan bir puhu olduğunu görünce aracından inerek dikkatli şekilde binayı incelediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Boş lojmanın penceresinde gördüğüm şeyin puhu olduğunu fark edince hakikaten büyük şaşkınlık yaşadım. Biraz inceleyince puhunun içeride mahsur kaldığını ve pencereden dışarıya çıkmaya çalıştığını gördüm. O da beni fark etti, bana çok masum bakışları vardı. Sonra bir polisle gidip çıkardık. Açık olan bir penceresinden veya çatısından içeriye girmiş."

Kaynak: AA

Etiketler: puhu, Elazığ, ağın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER