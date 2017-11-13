Bisikletleriyle 26 ülke gezdiler

Bursa'nın İznik ilçesinde öğretmenlik yapan Soner-İnci Sarıhan çifti, yıllardır yaz tatillerinde bisikletleriyle dünya turuna çıkıyor.

Sarıhan çifti şu anda 8 yaşında olan çocuklarının da çoğuna katıldığı 26 ülke gezisindeki anılar ve tecrübelerini hem öğrencilere hem de macera tutkunlarına aktarıyor.

2005 yılında ani bir kararla başladıkları Akdeniz ve Karadeniz ve bisiklet turunun ardından yurt dışına çıkmaya karar verdiklerini belirten Sarıhan Çitfti, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günlerinde gerekleşen söyleşide Bursalılarla tecrübelerini paylaştı.

Aynı zamanda İznik Doğa Sporları Kulübü kurucusu olan Sarıhan Çifti, ilk yurt dışı deneyimlerini 2007 yılında İran, Pakistan ve Hindistan turunda 2600 kilometre pedal çevirirken bu zamana kadar 26 ülke onlarca şehir yüzlerce köy gezdiklerini söyledi. 2009 yılında çocuklarının doğmasıyla 1 yıl gezilere ara veren çift, 2011 yılından itibaren çocuklarını da yanlarına alarak gezilere devam etti.

Son olarak Hollanda turu yaparak, iki kere Uludağ Zirvesi yüksekliğindeki Alp Geçit'lerine bisikletle tırmanan Soner ve İnci Sarıhan çiftinin 'Pedalımda 5 Ülke' ve 'Minik Gezgin Yolda Büyümek' adlı iki kitabı da bulunuyor.

Kaynak: İHA