Bisikletle hacca gidiyorlar

Makedonya'dan yola çıkan İdrisi ve Aslani, Arnavutluk ve Yunanistan'ın ardından İstanbul'a geldi. Bisikletlerindeki teçhizatla pedal çeviren 2 arkadaş, yolculuklarını kamerayla kayıt altına alarak, gelecek nesillere güzel bir hatıra bırakmayı hedefliyor.

Senad İdrisi, kendisinin avukat olduğunu, profesyonel olarak da dağcılıkla ilgilendiğini, arkadaşı Amir Aslani'nin imam olduğunu ve Makedonya'dan yola çıkarak, pedal çevirip Mekke'ye ulaşmak istediklerini söyledi.

"Motivasyonumuzu Hz. Muhammed'in yürüyerek hac yapmasından alıyoruz"

İdrisi, yolculuğa Makedonya Kalkandelen'den başladıklarını dile getirerek, "Arnavutluk'a geçtik, ardından Yunanistan üzerinden İstanbul'a geldik. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in, onun ashabının ve modern çağlar öncesinde tüm Müslümanların yürüyerek hacca gitmesi gibi biz de bisikletle giderek hac vazifemizi yapmak istiyoruz. Motivasyonumuzu Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yürüyerek hac yapmasından alıyoruz" dedi.

Yolculukları 40-45 gün daha sürecek

Bisikletle hacca gitme projesine 2 senedir hazırlandıklarını ifade eden Senad İdrisi, zorluklarının farkında oldukları yolculuğun 40-45 gün daha süreceğini tahmin ettiğini söyledi.

Yolculuklarını sosyal medya üzerinden de paylaştıklarını ve Makedonya halkı başta olmak üzere birçok insanın kendilerini takip ettiğini aktaran İdrisi, ailelerinin de kendilerine destek verdiğini belirtti.

Bisikletle hacca giden ilk kişiler

İdrisi, daha önce bir kişinin Bosna'dan yürüyerek hac vazifesini yerine getirdiğini, ancak bisikletle ilk kez kendilerinin bu yola çıktığını ve birçok insana örnek olmak istediklerini dile getirdi.

İdrisi ve Aslani, 3 kıta ve 6 ülkede sürecek yolculuklarının sonunda Mekke'ye ulaşıp, Müslümanlar için de dua etmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA