Biriktirdiği harçlığını Halep'e gönderdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde muhtarlık ve mahalle sakinleri tarafından Haleplilere yardım kampanyası başlatıldığını öğrenen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Nesibe Tosun, yardımların toplandığı markete gelerek kumbarasında biriktirdiği 50 lirayı market sahibine teslim etti.

Küçük kızın bağışladığı parayı teslim alan esnaf Samet Aksoy, şöyle konuştu:

"Televizyonda gördüklerimizden sonra mahalleli olarak Halep için yardım toplamaya başladık. 8 yaşında bir kızımız, akşam markete gelerek 'Abi benim kumbaramdaki paramın hepsi bu. Bu parayı oradaki çocuklara ulaştırır mısın?' dedi. Davranışı bizi çok duygulandırdı."

Nesibe Tosun, babası ile haberleri izlerken Halepli çocukları görünce etkilendiğini dile getirerek "Yeniden biriktirip, paramı Halep için yollayacağım." dedi. AA