Bir metrelik buzda balık avlıyorlar

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yüzeyi buz tutan Zernek baraj gölünde tehlikeyi göze alarak balık avlıyor.

Günün ilk ışıklarıyla yüzeyi buz tutan göle gelen balıkçılar, kazma, kürek ve demir çubuklarla buzu kırarak ağlarla sazan, alabalık ve ıstakoz tutuyor.

Göldeki tehlikeye aldırış etmeden haftada 30-40 kilogram balık avlayan vatandaşlar, bunların kilogramını 8-15 liraya satarak geçimlerini sağlıyor.

"Buzu kazma kürekle kırıyoruz"

Balıkçılarından Hikmet Doğal, yaptığı açıklamada, 20 yıldır baraj gölünde avlandığını söyledi.

Yazın kayıkla açılarak tuttukları balıkları, kışın buzları kırarak avladıklarını anlatan Doğal, şöyle konuştu:

"Göle attığımız ağların uçlarına şamandıra bağlıyoruz. Bu sayede göl buzlansa da ağımızın yerini kolayca bulabiliyoruz. Buz tutan gölde şamandıraların bulunduğu noktaları kazma ve kürekle kırıyoruz. Ağın bir ucuna ip bağlayıp diğer ucundan çekiyoruz. Bu sayede balık dolu ağı çekerken, ikinci defa suların altına göndermek için ipi kullanıyoruz. Bazen ağımız dolu geliyor bazen de hiç yakalayamadığımız oluyor. Haftada bir iki kez gelip ağlarımızı kontrol ediyoruz."