Bir dükkana iki meslek sığdırdı

Eskişehir Seyitgazi'de yaşayan Mehmet Günay, 14 metrekarelik iş yerinde hem berberlik hem de saat tamiri ve satışı yapıyor.

73 yaşındaki Günay, 8 yaşında çırak olarak başladığı berberliği sürdürürken, 30 yıl önce saatçi olan kayınbiraderinin askere gitmesiyle bu mesleğe de ilgi duymaya başladı.

Berbere gelen müşterilerinin bozuk saatlerini tamire götüren Mehmet Günay, birkaçının yeniden çalışmaması üzerine bu işi de kendisi yapmaya karar verdi.

30 yıldır iki mesleği de yapan Günay'ın aynı dükkanda iki işletmesinin olması müşterilerin de ilgisini çekiyor.

"65 yıldır berberlik, 30 yıldır da saatçilik yapıyorum"

Mehmet Günay, 65 yıldır berberlik yaptığını ve geçimini bu işten kazandığını söyledi.

İş yerine gelerek vatandaşların saatlerini tamir eden kayınbiraderinin 30 yıl önce askere gittiğini belirten Günay, şöyle konuştu:

"Kayınbiraderim amatör olarak saatçilik yapıyordu. Berbere gelenlerin saatlerini alıp, tamir ediyordu. Askere gidince tamir için kullandığı el aletlerini berbere bıraktı. Yanıma gelenler, 'Burada bir saatçi vardı, nerede?' diye sormaya başladı. Kayınbiraderim askerdeyken vatandaşların bozuk saatlerini toplayarak, saatçide tamir ettiriyordum. Götürdüğüm saatlerin bir kısmı bozuk çıkınca, 'Saatçiliği yaparım' dedim. Yeni bir saat aldım ve onu takıp sökerek bu işi öğrendim. Tıraş yaparken saat tamiri için gelen olunca hemen diğer tarafa geçiyorum. 14 metrekarelik iş yerimde hem berberlik hem de saatçilik yapıyorum. Bir ömre ve dükkana iki mesleği sığdırdım."

İki mesleği aynı anda yapmak zorlamıyor

Mehmet Günay, küçük bir ilçe olan Seyitgazi'de bir meslekle geçim sağlamanın zorluğundan da bahsederek, iki mesleği aynı anda yapmanın kendisini zorlamadığını söyledi.

Dükkanına gelenlerin içerideki saatleri görünce önce şaşırdığını anlatan Günay, "Berber ile saatçinin aynı iş yerinde olması şaşırtıcı geliyor. Turistler bile gelip iş yerime bakıyor. Her insanın belli becerileri vardır. Ben de iki işte beceri göstermişim ki ikisini de sürdürüyorum" dedi.

Kaynak: AA