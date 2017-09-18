Bin metrelik ağa sadece 1 balık takıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir balıkçı, denize serdiği bin metrelik ağla sadece 1 balık yakalayabildi.

Av yasağının kalktığı Akdeniz'de teknesiyle Boğsak koyundan denize açılan Mehmet Kırtıl (43), Dana Adası yakınlarında bin metrelik ağ serdi.

Gün doğmadan önce serdiği ağı büyük umutla toplayan Kırtıl, sadece 1 kuzu balığının yakalandığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Kırtıl, ağda tek balık görünce şoke olduğu belirterek "Büyük umutlarla geldik ama kısmetimize sadece 1 balık düştü. Ama sürekli de böyle olacak diye bir şey yok. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa bir gün ağımız balıkla dolacaktır." ifadesini kullandı.