  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.424
    EURO 4.084
  • BIST 109611.79
    ALTIN 146.852
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bilgisayarda oyun bağımlılığı hastanelik etti

Bilgisayarda oyun bağımlılığı hastanelik etti

Antalya'da saatlerce bilgisayar başında oyun oynadığı için hareketsiz kalan sol bacağındaki toplar damarında kan pıhtılaşması oluşan lise öğrencisi, operasyonla sağlığına kavuştu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bilgisayarda oyun bağımlılığı hastanelik etti

Antalya'da saatlerce bilgisayar başında oyun oynayan 15 yaşındaki lise öğrencisi, sol bacağındaki hareketsizlik nedeniyle başvurduğu hastanede, Derin Ven Trambozu (Derin toplardamar içinde kan pıhtısı oluşması) hastalığı teşhisiyle tedaviye alındı.

Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Lisesi öğrencisi Sinan Can Demir, yaz tatilinde günde 5-6 saat bilgisayarda oyun oynadı. Yaklaşık bir hafta önce sol bacağında şişkinlik ve ağrı oluşan Demir, bir gün sonra da bacağının üzerine basamamaya başladı.

Önce topallayan, sonra da yürüyemez hale gelen Sinan Can Demir, ailesiyle Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu.

Demir'e burada yapılan kontrollerde, uzun süre hareketsiz kalan kişilerde oluşan Derin Ven Trambozu hastalığı teşhisi konuldu. Hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Bölümünden Uzm. Dr. Birkan Akbulut tarafından anjiografi uygulanan öğrencinin damarındaki pıhtılaşma giderildi.

Operasyonun ardından Sinan Can Demir, sağlığına kavuştu.

Hareketsizlik hastalığı tetikliyor

Birkan Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın derin venlerinde aşırı hareketsizlik nedeniyle pıhtılaşma oluştuğunu vurguladı.

Hareketsizliğin hastalığı tetikleyen en önemli risk faktörü olduğuna dikkati çeken Akbulut, "Damar içine bir katater yerleştirerek pıhtıyı eritici bir tedavi uyguladık. Damarı tamamen açıldı. Gençler ne yazık ki bilgisayar başında uzun süreler geçiriyor. Bu süreler biraz daha kısıtlanmalı. Dışarıda vakit geçirmeleri, hareket etmeleri ve spor yapmaları sağlanmalı. Aileleri de onlara öncülük etmeli." dedi.

"Bilgisayar başında sürekli oyun oynamayın"

Lise öğrencisi Demir ise yaz tatilinde herhangi bir spor aktivitesi yapmadığını, zamanının çoğunu evinde sürekli oyun oynayarak geçirdiğini belirtti.

"Oyunlar bende bağımlılık yaptı. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordum. Önce bacağım şişti, ardından ağrılar başladı. Yürüyemez hale gelince hastaneye başvurdum" diyen Sinan Can Demir, yaşıtlarına bilgisayar başında sürekli oyun oynamamaları ve hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu. AA

Etiketler: bilgisayar, oyun bağımlılığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER