Bilecik'te damada sirkeli, acılı baklava eziyeti

Bilecik'te, gelin almadan sonra kahvehaneye götürülen ve "limon, salatalık, patlıcan, biber, çikolata, tatlı" gibi yiyeceklerin yanı sıra sirke ve acı biberli baklava yedirilen damadın üzerine soğuk su dökülüyor.

Pazaryeri ilçesinde, düğünlerde uzun yıllardır sürdürülen "gelin konvoyu bekleme", "gelin çiçeği alma", "gelin şerbeti", "cam kırma" ve "zorla yiyecek yedirme" gibi gelenekler, damat ve sağdıca zor anlar yaşatıyor.

Damadın evinin camlarını kırıyorlar

Düğünlerdeki zorlu süreç, gelin almaya gidilmesi ve damadın evinin önünde gelin konvoyunun beklenmesiyle başlıyor. Konvoydan önce damadın arkadaşları, kızevine giderek gelin çiçeğini, gelinin arkadaşlarına belli bir ücret ödeyerek alıyor.

Daha sonra konvoyla getirilen ve dualar eşliğinde arabadan indirilen gelin, damadın kolunda eve giriyor. "Ağız tatları ömür boyu sürsün" diye gelin ve damada "gelin şerbeti" içiriliyor. Bu esnada damadın içeriden çabuk çıkmasını isteyen arkadaşları, ellerindeki taş ve sopalarla evin dış kapısının camlarını kırıyor.

Evinden alınan damat ile sağdıç, arkadaşları tarafından kahveye götürülüyor. Burada takım elbisesi çıkarılıp önlük giydirilen damat ve sağdıca, bahşiş paralarıyla alınan sirke, baklava, acı biber tozu, limon, çikolata, muz, salatalık, biber, patlıcan, tatlı gibi çeşitli yiyecekler zorla yediriliyor, üzerlerine soğuk su dökülüyor. Zorla verilen yiyecekleri yutmakta güçlük çeken damat ve sağdıcın gözlerinden yaş geliyor.

Sirke ve acı biberli bal yiyen damat isyan etti

Pazaryeri'nde hayatlarını birleştiren Ahmet-Aysu Öztosun çiftinin düğününde de bu "şakalar" yapıldı. Kahvehaneye çağrılan Ahmet Öztosun'a onlarca çeşit yiyecek yediren arkadaşları, acı biberli, sirkeli baldan sonra acılı ketçap verdi. Son olarak zorla bol sirkeli ve acılı baklava yedirilen damat, zor anlar yaşadı.

Bununla yetinmeyen arkadaşları, Uşak’ın Eşme ilçesinde görevli olduğunu bildikleri damadın, gece yapılacak işkenceden kaçacağını öğrendi. Damadı kaçamadan bahçenin ortasına getirdiler. Burada onlarca yumurta, un, sirke, mayonez, süt gibi gıdaları üzerine döktükleri damadı hortumla ıslattılar.

Damat Öztosun, unutamayacağı bir gece yaşadığını söyledi.

"Bugün bunlara hiçbir şey diyemiyorum, onlar evlenirken hepsiyle görüşeceğiz. Çok kötü oldum, daha fazla bir şey demiyorum."

Davetli Emre Kaçal da, adetlerinin süreceğini, sıranın kendisinde olduğunu anlattı.

"Bu şakalar her evlenen gencin adeta korkulu rüyası. Ama bunlar arkadaşlık çerçevesinde yapıldığından birlik ve beraberliğimiz daha da perçinleniyor. Birbirimize asla kırılmıyoruz. Yakında ben de evleneceğim, burada yaptıklarımı aynen çekeceğim, bundan kaçış yok. Arkadaşımıza sirkeli ve acı biberli baklava hazırladık onu yedirdik, çeşitli gıdaları yedirmeye çalıştık. Bu şakalar nesilden nesle böyle sürüp gidecek inşallah. Damada ve geline mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA