  • 29 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.87
    EURO 4.14
  • BIST 83827.39
    ALTIN 148.117
Buradasınız : » » Beyaz örtü Mardin'e gelen turistleri büyüledi

Beyaz örtü Mardin'e gelen turistleri büyüledi

Mardin'de etkili olan kar yağışı, seyri güzel manzaralar oluşturdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Beyaz örtü Mardine gelen turistleri büyüledi

İLGİLİ GALERİLER

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren kar, zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken, Mardin Kalesi ve diğer tarihi yapılar beyaza büründü. Karın etkisiyle çok sayıda cami, medrese, kilise ve manastırın bulunduğu tarihi kentte, seyirlik manzaralar oluştu.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN...

Mardin Kalesi, Kasımiye Medresesi, cami ve kiliseleri kaplayan "beyaz örtü", fotoğraf sanatçılarını ve kente gelen turistleri büyüledi.

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Belediyesi ekiplerince, tarihi yapılara giden yolların kardan temizlenmesi, ziyaretçileri memnun etti.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda zincirsiz araçlara yönelik denetim yaptı.

Kar nedeniyle yolu kapanan 80 mahalle ve bağlı mezraya ulaşım sağlanması için belediye ve karayolları ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Etiketler: Mardin, Kar yağışı, Mardin kalesi, İçişleri Bakanlığı, khk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER