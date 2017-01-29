Beyaz örtü Mardin'e gelen turistleri büyüledi

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren kar, zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken, Mardin Kalesi ve diğer tarihi yapılar beyaza büründü. Karın etkisiyle çok sayıda cami, medrese, kilise ve manastırın bulunduğu tarihi kentte, seyirlik manzaralar oluştu.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN...

Mardin Kalesi, Kasımiye Medresesi, cami ve kiliseleri kaplayan "beyaz örtü", fotoğraf sanatçılarını ve kente gelen turistleri büyüledi.

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Belediyesi ekiplerince, tarihi yapılara giden yolların kardan temizlenmesi, ziyaretçileri memnun etti.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda zincirsiz araçlara yönelik denetim yaptı.

Kar nedeniyle yolu kapanan 80 mahalle ve bağlı mezraya ulaşım sağlanması için belediye ve karayolları ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.