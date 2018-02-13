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Buradasınız : » » "Beyaz Hayaller Projesi"yle 10 genç kız unutulmaz anlar yaşadı

"Beyaz Hayaller Projesi"yle 10 genç kız unutulmaz anlar yaşadı

Bursa'da Engelli Kadınlar Derneğinin (ENKADER) geleneksel olarak düzenlediği "Beyaz Hayaller Projesi" etkinliği kapsamında 10 genç kız için temsili kına gecesi yapıldı.

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&quot;Beyaz Hayaller Projesi&quot;yle 10 genç kız unutulmaz anlar yaşadı

Gökdere Medresesi Kayhan Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte engelli kızları aileleri, yakınları ve dernek üyeleri yalnız bırakmadı.

Eğlenceli dakikalara sahne olan gecede, genç kızlar giydikleri "bindallı" kıyafetleriyle ailelerine ve yakınlarına duygu dolu anlar yaşattı. Çalınan müzikler eşliğinde dans edip eğlenen kızlar, mutluluklarını fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi.

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde 10 engelli genç kızın ellerine dernek yöneticileri tarafından kına yakıldı.

Kına gecesi hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: bursa, ENKADER, kına gecesi, Beyaz Hayaller Projesi, Bindallı
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