"Beyaz Cennet" dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor

UNESCO'nun hem Kültürel hem Doğal Miras listelerindeki "beyaz cennet" Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır insanlara şifa dağıtan Pamukkale'de tarihi zenginliğin yanı sıra termal suların oluşturduğu beyaz travertenler, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerine eşsiz güzellikte tatil yaşamalarına imkan sağlıyor.

Dünyanın birçok yerinden ziyaretçi geliyor

Uzakdoğulu turistlerin kültürel gezileri tercih etmelerinden dolayı son zamanlarda Çinli misafirlerin yoğunluk kazandığı Pamukkale'nin ziyaretçileri, tarihi sütunların bulunduğu antik havuzda yüzerken, beyaz travertenlerde "bulut üzerinde yürüyormuşçasına" hoş vakit geçiriyor.

Geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine kadar giden, geç Helenistik ve erken Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'ndeki antik tiyatro ile antik dünyada "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak kabul edilen Cehennem Kapısı, Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Philippus'un mezarı ve diğer tarihi yapılar, bölgeye dünyanın pek çok yerinden ziyaretçi çekiyor.

Şifalı suları ve tarihi zenginliği ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Pamukkale'de 2014 yılındaki 1 milyon 875 bin ziyaretçi sayısının geçilerek bu yıl rekor kırılması bekleniyor.

Geçen yıl 1 milyon 524 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'yi bu yılın ilk 5 ayında 557 bin kişi ziyaret ederken bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 43'lük bir artış olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk 5 ayında ören yerine 388 bin turist giriş yapmıştı.

"Tüm yılların rekorlarını kırmayı bekliyoruz"

Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yılın her mevsimi yoğunluk yaşanan Pamukkale'de Ramazan ayı ve seçimlerin bitmesi ile yerli ziyaretçi sayısında da artış görüldüğünü belirterek şöyle devam etti:

"2018 yılı, Türk turizmcileri için çok verimli geçiyor. Tüm yılların rekorlarını da kırmayı bekliyoruz. Yılın ilk 5 ayında yüzde 43'lük bir büyümeyi yakaladık. Bundan sonraki dönemde özellikle bu yoğun ziyaretçilerin olduğu dönemlerde bunun biraz daha artarak devam etmesini bekliyoruz. Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı, kesinlikle ülke ortalamasının üzerinde olacaktır. Şu anda baktığımız zaman ülke ortalamasının üstünde bir ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Yıl sonu itibarıyla da yaklaşık 2,5 milyon civarında yerli ve yabancı ziyaretçiyi Pamukkale bölgemizde ağırlamış olacağız. Bu tabii bizim için yeterli rakamlar değil. Yani ilk hedefimiz 3 milyon rakamına 2020'ye gelmeden önce ulaşmak ve 2023 hedefimizde de yaklaşık 5 milyon civarında ziyaretçiyi bölgemizde ağırlamak."

Pamukkale'nin en fazla ziyaretçi alan ören yerlerinden olduğunu dile getiren Şen, bölgede en fazla Uzakdoğulu turistlerin, ardından ise Rusların bulunduğunu, Avrupalı ve Güney Amerikalıların da daha sonra geldiğini aktardı.

"500-600 bin Çinliyi ağırlayacağız"

Çinli ziyaretçi sayısında büyük artış olduğuna işaret eden DENTUROD Başkanı Şen, şunları kaydetti:

"Çin'den her yıl ciddi anlamda artan bir ziyaretçi sayısı ile karşılaşıyoruz. Özellikle Çin'le Türkiye arasında uçak seferlerinin artması, misafir sayısının da çoğalmasına neden olacak. Bu yıl herhalde 500-600 bin civarında bir Çinli misafiri ülkemizde ağırlayacağız. Bu gelen misafirlerin yaklaşık yüzde 90'ı da Pamukkale bölgesini ziyaret ediyorlar. Biliyorsunuz 2018 Çin'de Türkiye yılı ilan edildi. Orada daha nitelikli daha yoğun bir tanıtım kampanyasının yapılması, özelde 2019'da da Türkiye'ye ciddi anlamda Çinli misafirin gelmesine neden olacaktır. Çünkü Uzakdoğulu misafirler kesinlikle kültürel ziyaretler yapıyorlar, doğal güzellikleri görmek için geliyorlar. O anlamda da Pamukkale onlar için en değerli noktalardan bir tanesi oluyor ülkemizde."

Kaynak: AA