Besicilerin karla mücadeleleri

Muş'un merkeze bağlı 95 haneli Yukarı Yongalı köyünde, kalınlığı yer yer bir metreyi aşan kar nedeniyle besiciler, zor koşullarda hayvanlarını yemliyor.

Yerleşim yerine 7 kilometre uzaklıktaki ağıllardan sürülerini köye getirmeye çalışan besicilerin zorlu yolculuğu, "kar esareti"ni gözler önüne serdi.

"Bu çileyi her kış yaşıyoruz"

Köy muhtarı Eyüp Omur, sürülerin ağıllardan zorlu bir yolculuğun ardından köye getirildiğini anlattı. Yaklaşık bir aydır kar etkisinin devam ettiğini belirten Omur, "Köyümüz dağlık alanda olduğu için çok fazla kar yağışı ve fırtına etkili olmakta. Zaman zaman evimizden çıkmaktan zorlanıyoruz. Bu çileyi her kış yaşıyoruz." dedi.

Köyün geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ifade eden Omur, şunları söyledi:

"Kış aylarında yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle köyümüzde adeta kar hapsi yaşıyoruz. Hayvanlarımız köyümüzden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta kom dediğimiz ağıllarda iken, olumsuz hava yüzünden yoğun sis altında köyü getirdik. Bugüne kadar orada ot verdik. 200 koyunumuzu köye yaklaşık 5 saat zorlu bir yolculuk sonucu ancak ulaştırdık. Koyunlarımız bahara kadar burada kalacak."

Köy sakinlerinden İhsan Omur da kış aylarında hayvancılığın çok zor şartlarda yapıldığını kaydederek, "Çünkü burada çok fazla kar yağışı var. Bu zor koşullara rağmen bizim başka bir seçeneğimiz yok. Çünkü geçimimizi hayvancılık yaparak sağlıyoruz." diye konuştu.