Besiciler terörden arındırılan Şenyayla'nın yolunu tuttu

Muş'un Şenyayla bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar sayesinde, besiciler Şenyayla'yı tercih etmeye başladı.

Muş ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında bulunan 1500 rakımlı Şenyayla bölgesinde besiciler, gönül rahatlığıyla yaylalara çıkarak bölgeyi şenlendirdi.

Besicilerden Turan Ay, havaların ısınmaya başlamasıyla yaylalara çıktıklarını ve yaz mevsimini burada geçireceklerini anlattı.

Yaylada yaklaşık 6-7 ay kaldıklarını söyleyen Ay, "Bölgede huzur ve güven tamamen sağlanınca bizler de yaylaların yolunu tuttuk" dedi.

Yasağın kaldırılması besicileri sevindirdi

Ay, yaylalarda yasağın tamamen kaldırılmasıyla rahata kavuştuklarını vurguladı:

"Yaylalar, güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı. Şu an yasak tamamen kaldırıldı. Biz hayvan sahipleri olarak rahat bir biçimde gelip burada hayvancılık yapıyoruz. Geçimimizi tamamen hayvancılık yaparak sağlıyoruz."

Yaylaların güvenli hale geldiğini anlatan Ay, şunları söyledi:

"Hayvancılık dışında başka bir işimiz yok çünkü hayvancılık, deden, babadan bize kalan bir meslektir. Bölgede yaklaşık 400 aile var. Bunlara ait 30 bin küçükbaş, 15 bin civarında büyükbaş hayvan otlamakta. Burada özellikle batı illerinden gelen arıcılar konaklıyor. Biz burada kar yağana kadar kalıyoruz. Çünkü yemden tasarruf ediyoruz."

Mehmet Nesih Ay ise hayvanları otlatmak ve doğal yaşam sürmek için yaylaya çıktıklarını belirterek, "Biz hayvancılık yapabilmek adına buralara çıkıyoruz. Yaklaşık 6-7 ay boyunca burada kalıyoruz, sonrasında köylerimize döneceğiz" dedi.

Kaynak: AA