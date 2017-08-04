Belediyenin gözü Sapanca Gölü'nün üzerinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (SASKİ), Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sapanca Gölü'nün içme suyu bakımından dünyanın en önemli gölleri arasında yer aldığı belirtildi.

Sakarya'nın ve bölgenin en önemli içme suyu kaynağı olan gölün seviye, bulanıklık, pH değeri ve debi gibi kontrollerinin yapıldığı ifade edelin açıklamada, "Bunların yanı sıra göl çevresinde yapılan denetimlerle gölün ekolojik dengesinin korunması amacıyla Sapanca Gölü 24 saat izleniyor. Sadece göl sınırları içerisinde değil, beslendiği dereler ile havza bazında korunuyor. Hem göl çevresinde hem de gölü besleyen derelerde SASKİ tarafından temizlik çalışmaları yürütülüyor." ifadelerine yer verildi.

SASKİ olarak, Sapanca Gölü'nün mevcut su kalitesinin korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi hem de gölün doğal güzelliklerin korunması amacıyla birçok alanda faaliyetler yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, gölün sınırlarının yanı sıra beslendiği dereler ile havza bazında da korunduğu aktarıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Göl ve çevresinde kaçak yapılaşma, gölün kirletilmesi ve kaçak avcılık konusunda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Sapanca Gölü çevresinde ve onu besleyen derelerde önemli temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Sapanca Gölü ülkemizdeki önemli doğa harikalarından biri. Ayrıca bizim de en önemli içme suyu kaynağımız. Bu noktada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Vatandaşlarımızın gölün korunması konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hem kurumumuzun hem de vatandaşlarımızın gayretleriyle doğa harikası gölümüzü gelecek nesillere en iyi şekilde bırakacağız."