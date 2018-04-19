"Bekir Dede" 72 yıldır sepet örerek geçimini sağlıyor

Giresunlu Bekir Demiralp 90 yaşında.

72 yıldır fındık ağacı dallarını kullanarak ördüğü sepetleri satıp geçimini sağlıyor.

Merkeze bağlı Kemaliye Köyü'nde yaşayan 5 çocuk ve 8 torun sahibi Demiralp, gençlik yıllarında babasından öğrendiği sepet örücülüğüne ilerleyen yaşına rağmen devam ediyor.

Demiralp, aynı zamanda Giresun'da sepet örücülüğü sanatının son temsilcilerinden.

Demiralp, sepetleri fındık ağacının dallarını kullanarak hazırladığını anlattı.

"Ailemi 18 yaşından beri evde yaptığım sepetleri satarak geçindirdim. Sağlık sorunlarım nedeniyle eskisi gibi çalışamıyorum ancak yine de sipariş üzerine sepet örmeye devam ediyorum."

Bekir Demiralp, işini çok seviyor. Ancak kentleşmenin etkisiyle sepete duyulan ihtiyaç ve ilginin her geçen yıl azaldığını söylüyor.

Sanatına sevgisi hiç azalmadı

Demiralp, yaşının ilerlemesine rağmen sanatına duyduğu sevginin hiç azalmadığından bahsediyor.

"Bir sepeti ortaya çıkarmam iki, bazen de üç günümü alıyor. Geçmişte bir günde bitirebiliyordum ancak artık mümkün olmuyor. Yaşım ilerledi ve sağlık sorunlarım var. O nedenle zorlanıyorum."

Eşiyle yaşadığı evin bahçesinde ördüğü sepetleri ebatlarına göre 10 ile 160 lira arasında değişiyor.

Bekir Demiralp ömrü yettiğince mesleğini sürdürmek istiyor.

Kaynak: AA