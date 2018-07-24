Bedensel engelli Sena'nın yamaç paraşütü deneyimi

Belçika'da yaşayan ve doğuştan ayaklarını kullanamayan Sena Şahingöz, Muğla Fethiye'de yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütüyle uçma hayali için ailesiyle Fethiye'ye gelen 19 yaşındaki Şahingöz, pilot Hüseyin Akçay ile Ölüdeniz Babadağ'a çıktı. Diğer pilotların da yardımıyla hazırlıklarını tamamlayan Şahingöz ve Akçay, bin 700 metrelik pistten tandem (ikili) uçuş yaptı.

Yaklaşık 30 dakika gökyüzünden Ölüdeniz manzarasını izleyen Şahingöz, Belcekız Plajı'na indi.

Pilot Akçay'ın aksiyon kamerasıyla kaydettiği uçuşta, Şahingöz’ün "Koşamıyorsak uçarız" diyerek yaşadığı heyecanı anlattı.

"Kuşlar gibi özgürdüm"

Şahingöz, uçuştan büyük keyif aldığını belirterek, "Kendimi çok özgür hissettim. Kuşlar gibi özgürdüm" dedi.

Herkese yamaç paraşütü yapmayı tavsiye eden Şahingöz, şöyle konuştu:

"Küçük yaşlardan bu yana tekerlekli sandalyedeyim. Yıllardır yamaç paraşütüyle uçmak istiyordum. Bir hayalimi gerçekleştirdim. Korkulacak hiçbir şeyi yoktu. Gökyüzünden Ölüdeniz'in manzarası muhteşemdi."

"Onun inişini aşağıda beklemek çok heyecan vericiydi"

Sena'nın babası Türk mühendis Savaş Şahingöz ise Belçika'da yaşadıklarını, geçen yıl da tatillerini geçirmek için Fethiye'ye geldiklerini anlattı.

Kızının geçen yıl yamaç paraşütü yapmak istediğini, fırsat olmadığı için yapamadığını belirten Şahingöz, "Tatil için her zaman Türkiye'yi tercih ediyoruz. Kızımın en büyük hayali uçmaktı. Bu hayali gerçekleşti. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Onun inişini aşağıda beklemek çok heyecan vericiydi. Daha önce cesaret edemediğim için yamaç paraşütüyle uçuş yapamadım. Kızımı ayrıca cesaretinden ötürü kutluyorum" dedi.

Kaynak: AA