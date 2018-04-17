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Bedensel engelli milli okçu dalış hayalini gerçekleştirdi

50 yıllık hayatının 25 yılını engelli olarak geçirdi. Tuncay Kırbaş'ın en büyük hayali dalış yapmaktı ve bu hayalini dalgıçlar eşliğinde gerçekleştirdi.

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Bedensel engelli milli okçu dalış hayalini gerçekleştirdi

Milli okçu Tuncay Kırbaş, 50 yaşında. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşıyor. 

25 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu vücudunda yüzde 80 bedensel engeli kaldı.

Uzun zamandır gerçekleştirmek istediği bir hayali var.  Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi Kırbaş'ın dalış hayalini gerçekleştirmek için bir etkinlik düzenledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde okçuluk branşında milli sporcu da olan Kırbaş, Bodrum Belediyesi'nin dalgıçları eşliğinde tüple dalış yaptı.

Dalgıçlarla birlikte sahilden 70 metre civarında açıldı. Yaklaşık yarım saat su altında kalarak hayaline kavuştu.

O anlar Kırbaş'ın 15 yıllık eşi Soner Kırbaş başta olmak üzere sahilde bekleyenlere duygusal anlar yaşattı. Kırbaş, şunları söyledi:

"Hayatın 25 yılını engelsiz, diğer 25 yılını da engelli olarak yaşadım. En çok isteklerimden birisi de su altını görmekti. Bu isteğimi gerçekleştirdim. Suyun altında çok ayrı bir dünya var. Balıklar ve ortam güzeldi, çok mutlu oldum. Umarım tekrarını yaparız. İmkanı olan engelli arkadaşlarımın bu duyguyu tatmalarını isterim."

Kaynak: AA

Etiketler: Tuncay Kırbaş, su altı, dalış, bodrum
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