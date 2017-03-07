Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan eğitimli dedektör köpekleri "Bedel" ve "Kabuk" suçlulara göz açtırmıyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığının kadrosunda biri uyuşturucu madde diğeri de iz takibi olmak üzere 2 eğitimli köpek görev yapıyor.

Eğitmenlerinin nezaretinde bugüne kadar birçok operasyonda görev alan köpekler, başta uyuşturucuyla mücadele olmak üzere suçların önlenmesinde etkin rol üstleniyor.

Adeta bir bebek gibi bakımları yapılan ve çeşitli eğitimlere tabi tutulan köpekler, kondisyon parkuru adı verilen bölümde ise günlük spor yapıyor.

Suçun önlenmesi ve suçlunun etkisiz hale getirilmesi noktasında güvenlik güçlerine en büyük desteği sağlayan hassas burunlu "Kabuk", kentte yakalanan uyuşturucuda önemli rol üstleniyor. Özellikle yol arama faaliyetlerinde kullanılan "Kabuk", araçların ve valizlerin gizli bölmelerine saklanan uyuşturucu maddenin yakalanmasını sağlayarak güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi oluyor.

'Kabuk' 32 operasyona katıldı

Yaklaşık bir yıl önce Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan Alman Pointer cinsi "Kabuk" henüz bir yaşında olmasına rağmen, kendisine verilen görevleri başarıyla tamamlıyor.

Şimdiye kadar kentte düzenlenen 32 operasyona katılan "Kabuk", 150 gram toz esrar, 300 gram kubar esrar, 660 adet uyuşturucu hap ve 5 gram kenevir tohumunun ele geçirilmesini sağladı.

Ayrıca, cezaevi aramalarında, umuma açık yerlerin aranmasında ve önleyici hizmet devriyesi kapsamında icra edilen yol aramaları ile bina ve ev eklentilerinin aranması esnasında kullanılan köpek, başarılı faaliyetleriyle suçlulara adeta göz açtırmıyor.

Bedel, teröristlerin de izini sürüyor

Ordu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda yer alan iz takip köpeği "Bedel" ise gösterdiği performansıyla kentteki önemli olayların aydınlatılmasında önemli rol üstlendi.

İki yıldan beri Ordu'da görev yapan 5 yaşındaki labrador cinci köpek, son dönemde kırsalda PKK'lı teröristlerin de izini sürüyor.

Komandoların katıldığı operasyonlarda yer alan "Bedel" askerin adeta gözü kulağı oluyor.

Bedel, kentte şimdiye kadar operasyonlar kapsamında 15 kayıp kişinin bulunması, 1 şüphelinin yerinin tespit edilmesi, 45 hırsızlık olayının çözülmesi, 1 cinayet olayının şüphelisinin yakalanmasına yardımcı oldu.

Hassas burnuyla kendisine verilen görevi başarıyla tamamlayan "Bedel" ayrıca, cezaevinden kaçan mahkumların aranması ve hayvan hırsızlığı gibi olaylarda da görev üstleniyor.

Öte yandan katıldıkları operasyonu başarıyla tamamlayan ve kondisyon parkuru adı verilen bölümde eğitmenlerinin sözünden çıkmayan köpeklere ödül olarak plastik top veriliyor. AA