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Bebeğin adını belirlemek için oylama yaptılar

Hindistan'da bir çift, doğan bebeklerinin adını belirlemek için oylama yaptı.

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Bebeğin adını belirlemek için oylama yaptılar

Hindustan Times'ın haberine göre, Maharaştra eyaletinde Mithun ve Mansi Bang çifti, "pankartlar" ve "oy sandığı" kullandıkları seçimle 5 Nisan'da doğan oğullarının adını belirledi.

Bang çifti, aile üyeleri ve akrabaları tarafından önerilen üç ismin yer aldığı “oy pusulası” kullandı.

"Yuvan" ismi seçildi

Mithun Bang, 2 aylık oğlu için Yaksh, Yuvan ve Yauwik isimlerinin önerildiğini ve oy pusulasında bu üç ismin yer aldığını belirtti.

Patole bölgesine davet edilen aile üyelerinin, akrabaların ve arkadaşların katılımıyla 15 Haziran'da yapılan seçimde kullanılan 192 oydan 92'sini alan "Yuvan" ismi, bebeğin adı olarak belirlendi.

Bang, ilk çocuğu olan kızı beş yıl önce doğduğunda, Bhumi adını verdiklerini söyledi. Benzer bir “oylama” yapılıp yapılmadığı sorulduğunda Bang, “Cenazemiz vardı ve tören yapmadık” yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: isim, hindistan, bebek
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