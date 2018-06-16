Bayramı "ekmek parası" peşinde geçiriyorlar

Tekirdağ'da yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Faytoncu, su satıcılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Mehmet Faytoncu, ekmek parası kazanmak için her gün evinden çıkarak sahil dolgu alanına gittiğini anlattı.

Günde 30 lira kazandığını söyleyen Faytoncu, "Ekmek parası için çalışmak zorundayım. 30 lira günlük gelirim ama 15 lirası da sermayeye gidiyor. Allah'a çok şükür yine de. Bizim tatilimiz yok, bayramlarda çalışıyoruz" dedi.

"Allah kimseye muhtaç etmesin"

Çekirdek satan 65 yaşındaki Muhterem Baş da 15 yaşından beri bu şekilde geçimini sağlıyor.

Muhterem Baş, 2 çocuğuna ekmek götürmek zorunda olduğunu söyledi:

"Bu işi 50 yıldır yapıyorum. Çekirdeğin bardağını bir liradan satıyorum. İlk satmaya başladığımda çekirdeğin bardağı 10 kuruştu. Yani yıllarımızı verdik bu işe. Ben iki ekmek alıyorum ya o yeter bana. Allah kimseye muhtaç etmesin."

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 19 yaşındaki Ozan Fidan ise bayramda da vatandaşlara hizmet verdiklerini belirtti.

İşe yeni girdiğini anlatan Fidan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bayramda da hizmet vermekteyiz. Bugün mesaideyim. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Kaynak: AA