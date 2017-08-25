Bayram tatili hayvan otellerini de doldurdu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok kişinin, evcil hayvanlarını emanet ettikleri hayvan otellerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
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