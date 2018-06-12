"Bayram Şekeri" adı verilen muhabbet kuşu, polis ekiplerinin maskotu oldu

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği'nde görev yapan ekiplerin çalışması sırasında, açık olan pencereden yaklaşık bir hafta önce bir muhabbet kuşu içeri girdi.

Aç ve susuz kalan muhabbet kuşuna ekipler yem ve su verdi.

Ekipler yanlarından ayrılmayan muhabbet kuşuna "Bayram Şekeri" adını verdi.

"Bayram Şekeri", bina içinde ve dışında polis ekiplerinin yanından ayrılmıyor.

Otoyol kenarında uygulama sırasında da ekipleri yalnız bırakmayan "Bayram Şekeri", görevlilerin maskotu haline geldi.

Kaynak: AA