"Bayraklı Köy"ün kadınlarından 103. yıla örgü bebekler

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi, Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki tümene 1915 yılında ev sahipliği yaptı. Bu nedenle yıllardır evlere Türk bayrakları asılıyor.

"Bayraklı köy" olarak da anılan Bigalı köyünün kadınları, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla bölgeyi ziyaret edenlere satmak için örgü bebek ve el işi hediyelikler hazırlıyor.

Kadınlar, kış boyu el emeği göz nuru hazırladığı örgü bebekleri, havlu işlemesi ve patik gibi hediyelikleri satışa çıkardı.

Bebeklerin içi elyafla dolduruldu. Büyükllüğüne göre 10 ila 50 liradan satışa sunuluyor.

Eceabat ilçesi Bigalı köyündeki kadınlardan Fatma Kartoğlu, 12 yıl önce köyün restore edilmesinin ardından, bu bebeklerden üretmeye başladığını söyledi.

"Kışın evlerde de örüp hazırlıklarımızı yapıyoruz. Halen daha örmeye devam ediyorum. Bu dönemde Çanakkale'ye çok ziyaretçi geliyor. Bebekleri onlar için üretiyoruz. Şimdiye kadar 30-35 adet sattım."

Atatürk'ün çocukları çok sevmesinden esinlendiler

Fatma Arabacıoğlu da, küçük bebeği bir günde, büyükleri ise 2-3 günde ördüklerini anlatarak, "Örmeye ayak ucundan başlıyoruz. Bebeğin içinde elyaf, dışında ise yün var. Atatürk çocukları çok seviyormuş. Ondan esinlenerek bu bebekleri örmeye başladık" dedi.

Mahmure Beceren de yaklaşık 6 yıldır örgü bebek yapıyor.

"İçleri elyaf olan bebeklerimiz, yıkanıp temizlenebilir. Köyümüzde Atatürk'ün kaldığı ev olması nedeniyle herkes buraya geliyor. Bundan dolayı biz de ürettiğimiz örgü bebekleri Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere satıyoruz. Ziyaretçiler de artık bizim bebeklerimize çok alıştı ve ilgi gösteriyor."

Kaynak: AA