Batman'daki göçerlerin yayla yolculuğu başladı

Batman'ın Kozluk ilçesinde kışlaklarda 6 aydır yaşamlarını sürdüren göçerler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını serin yaylalara götürmek için zorlu yolculuğa başladı.

Göçerler, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzurla rahat bir şekilde hayvanlarını yaylalara götürüyor.

Yaz aylarını geçirecekleri Muş'un yüksek yaylarına gitmek için hazırlıklarını tamamlayarak çok sayıda hayvanlarıyla yollara koyuldular

Göçerler, yolculuk boyunca koyunları belli aralıklarla sağarak hastalanmalarını önlemeye çalışacak.

Hayvanlar kışlaklardan çıktı

Göçerlerden Emin Sezgin, yaz aylarını serin yaylalarda geçirmek için yeniden yola koyulduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Günlerce hayvanlarımızla yol gidiyoruz, buradan Muş'a, Bitlis'e gidiyoruz ama artık çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Hayvancılık bizim işimiz. Bazıları 50-60 yıldır bu işle uğraşıyor, hayvancılık yapmasa ne yapacak bu saatten sonra."

"Yeniden yaylalara çıkma zamanı geldi"

Muş'ta kış aylarının sert geçmesinden dolayı Kozluk ilçesine geldiklerini belirten göçer Mehmet Şerif Soydan da kasım ayında 2 bin hayvanla kışlaklara geldiklerini söyledi:

"Yeniden yaylalara çıkma zamanı geldi. Koyunlarımızı Sason ilçesinden Subaşı Dağı'nın eteklerinden Muş'taki yaylalara götüreceğiz." ifadelerini kullanan Soydan, yolculuklarında yağmurlu günlerde zorlandıklarını dile getirdi.

Göçerler, 10 günlük yolculuğun ardından Muş'a ulaşacak.

Kaynak: AA