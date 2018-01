Batı Trakya'da yaşayan Gülsüm nine ve Hasan dede hayatlarını İslamiyeti anlatmaya adadılar

Gülsüm nine, dönemin müftüsünün tek kızı, varlıklı bir ailede dini eğitim alarak büyümüş. Hasan dede ise köyde doğmuş, fakir bir ailenin çocuğu, fakat okumayı, eğitimi çok seviyor. Gümülcine’deki eğitimini tamamladıktan sonra Mısır’da da dini eğitim alan Hasan dede, memleketine döndükten sonra Gülsüm nine ile evlenmiş. Hiç çocukları olmayan çift, 5 yaşında aldıkları manevi oğullarını büyütmüş, evlendirip torun sahibi olmuşlar. Çocukları olmadığına hiç üzülmeyen Hasan dede ve Gülsüm nine, kendilerini İslamiyeti anlatmaya adamışlar. Çok sayıda öğrencileri olan Gülsüm nine ve Hasan dede, ilerleyen yaşlarına rağmen halen canla başla çalışıyorlar. Bir asra yaklaşan hayatlarıyla Hasan ve Gülsüm Paçaman’ın yaşamından kesitleri, Ömür Dediğin’de ekrana gelecek.

Ömür Dediğin programı için yaşamını anlatan Hasan dede, "Biz burada Lozan ile bırakılmış, fakat buraya çok eskilerden bir ucu 60'lardan gelip yerleşmiş bir azınlığız. Ve Evlad-ı Fatihan olarak burada kalmışız. Ana vatandan biri buraya gelse, mesela Diyanet İşleri Başkanı geliyor veya herhangi başka bir misafir geliyor. O krallar gibi karşılanıyor, hürmet görüyor, itibar görüyor çünkü ana vatandan gelmiştir. Aslında bizim bu azınlığın burada rahat yaşaması bir bakıma da ana vatanın güçlü ve var oluşuna bağlıdır. Onlar güçlü ve var olmasalar orada, bizim azınlık bugün için bu rahatı elde edemeyecek." diye konuştu.

