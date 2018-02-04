Başlattığı kampanya ile omurilik felçlilerine umut oluyor

Bir ilaç şirketinde çalışan evli ve bir çocuk babası Patır, temmuz ayında gittiği Ukrayna'da bir müze girişindeki ağaçtan kopan iri dal parçasının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Kafatası ve omuriliğinde kırıklar bulunan Patır, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Çeşitli hastanelerdeki tedavi sürecine rağmen omuriliğindeki kırıklar nedeniyle belden aşağısı hareket etmeyen Patır'ın tedavisine Pamukkale'deki özel tıp merkezinde devam ediliyor.

Gençlik döneminde amatör basketbol oynayan, dağcılık sporuyla ilgilenen ve hastalığı öncesi AKUT Derneğinin Denizli sorumlusu olan Patır, hayatına tekerlekli sandalyeyle devam etmesine rağmen umudunu yitirmedi.

Bu süreçte moral bulmak için tedavisi sırasında çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya başlayan Patır, internet kullanıcılarının verdiği destekle motivasyonunu artırdı.

Patır, tüm omurilik felçlilerine umut olmak için internet üzerinde "#bubacaklarçalışacakarkadaş" başlığıyla video paylaşım kampanyası başlattı.

Dizi oyuncularından destek

Patır'a dünya genelinden çok sayıda kullanıcının yanı sıra "Çocuklar Duymasın" dizisi oyuncuları da paylaşımlarıyla destek verdi.

Dizide "çaycı Hüseyin" karakterini canlandıran Alparslan Özmol, "fıs fıs İsmail" karakterini canlandıran Süleyman Yağcı ve "müsteşar Kemal" rolünde oynayan Ferdi Akarnur, çektikleri videolarla Alper Patır'ın azmi elden bırakmaması ve bir an önce ayağı kalkmasını umut ettiklerini belirtti.

Geçmişte omurilik felci geçirip iyileşen hastaların da paylaşımlarıyla moral verdiği Patır'ı kendisi gibi omurilik felci geçiren çok sayıda hasta da takibe aldı.

Gösterdiği azimle örnek olan Patır, yayınlanan mesajların kendisini motive ettiğini, kazandığı moral sayesinde hızla iyileştiğini belirtti.

Patır, gelen her videonun iyileşme hırsını artırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tedavi sürecinin başında ayaklarımda hareket yoktu. Çalışmalar neticesinde hareketlilik başladı. Bu hareketlenmenin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Yürüyeceğime dair ışık alıyorum. Sağlığıma kavuşarak çevremdekilere örnek olmak istiyorum. Tekerlekli sandalyeye ilk oturduğumda internete baktım hep olumsuz düşünceler yazılmış. Ben de bunu tersine çevirerek insanların azmettiğinde zafere ulaşabileceğini gösterebilmek istiyorum."

Azmini göstermek ve moral kazanmak için yaptığı paylaşımların kısa sürede çığ gibi yayıldığını, çevresindeki herkesin video çekerek yayınlamaya başladığını anlatan Patır, bu video ve mesajları "#bubacaklarçalışacakarkadaş" sloganı ile tek çatı altında topladığını ifade etti.

Bu paylaşımların birçok omurilik felci hastasına da umut olduğunu kaydeden Patır, "Bana ulaşan çok sayıda felçli hasta, paylaşılan mesajları görünce tekrar azimle tedavilerine döndüklerini söylüyor. Benim amacım insanların ayağa kalkıp yürüme umudunu kaybetmemesi, tedaviye ısrarla devam etmesi."

Patır, sağlığına kavuştuğunda yaşadıklarını bir kitapta toplayacağını, felçli hastalar için bir motivasyon rehberi oluşturmak istediğini de kaydetti.

Kaynak: AA