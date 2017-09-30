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Başkent'te kahve festivali

Dünyanın farklı ülkelerindeki kahve lezzetlerini bir araya getiren kahve festivali, başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

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Başkentte kahve festivali

Bilkent'te dün başlayan "Ankara Coffee Festival" ismindeki etkinlik, yerel ve uluslararası kahve markalarını ve lezzetleri, kahve tutkunlarıyla buluşturdu.

Bilkent Center Alışveriş Merkezi Müdürü Ayhan Aytekin, bu yıl Ankara'da ikinci kez düzenledikleri festivali geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini belirtti.

Alışveriş merkezlerinin insanların yalnızca alışveriş yaptığı ticari alanlar olmaktan çıkarak sosyal alanlara dönüştüğünü dile getiren Aytekin, ziyaretçiler için sosyalleşebilecekleri çeşitli kültürel faaliyet ve festivaller düzenlediklerini söyledi.

Yarın akşam saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek olan festivalde yaklaşık 60 firma yer alıyor. Festival, yerel ve uluslararası kahve çeşitlerinin yanı sıra konserler, özel ikramlar ve sürpriz gösterilere ev sahipliği yapıyor. AA

Etiketler: Başkent, ankara, kahve festivali
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