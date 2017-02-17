Banka önünde bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, banka önünde bulduğu bin lirayı zabıta ekiplerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Devrim Bulvarı'nda bulunan bir bankanın önünde bin lira olduğunu gören Hüseyin Özdoğan, Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek, durumu anlattı.

Bir süre sonra isminin açıklanmasını istemeyen kişi düşürdüğü paranın Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edilebileceğini düşünerek, başvuruda bulundu.

Ekipler, Özdoğan tarafından bulunan parayı sahibine teslim etti.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, banka önünde bulduğu parayı teslim eden Özdoğan'a teşekkür ederek, "Örnek vatandaşımızı kutluyoruz, teşekkür ediyoruz." dedi.