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Balon turlarına hava engeli

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu uçuşları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı.

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Balon turlarına hava engeli

Peribacaları, doğal kaya oluşumları ve vadileriyle ünlü Kapadokya'yı kuş bakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonlarının uçuşu, bölgede hızı saatte 19 kilometreye ulaşan rüzgar engeline takıldı.

Sevgililer Günü nedeniyle uçuş ücretlerinde indirim uygulayan firmalara rezervasyon yaptıran çiftler, sabahın erken saatlerinde geldikleri balon kalkış alanında bir süre bekledikten sonra dönmek zorunda kaldı.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon uçuşlarının, koşulların normalleşmesi halinde yarın yapılabileceğini aktardı.

Sevgililer Günü'nün hafta içine rastlaması nedeniyle bölgede çok önemli bir yoğunluk yaşanmadığını kaydeden Dinler, "Kapadokya'da, Sevgililer Günü nedeniyle önceden rezerve edilen sıcak hava balonu uçuşları olumsuz hava engeline takıldı. Uçuşların sorunsuz yapılabilmesi için anlık meteorolojik veriler ışığında hareket ediliyor. Şayet hava şartları düzelirse bugün bölgede konaklayacak çiftler, yarın bölgeyi kuşbakışı izleme imkanı bulacak." dedi. AA

Etiketler: vadi, turizm, peribacaları, Kapadokya, doğal kaya oluşumları, balon turları
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