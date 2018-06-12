Balıkesir'de bayram için hoş kokulu bir telaş yaşanıyor

Balıkesir Kolonyacılar Çarşısı'nda bayram öncesi hoş kokulu bir telaş yaşanıyor. Vatandaşlar evlerine gelecek misafirlere ikram etmek için beyaz zambak, zeytin, limon, menekşe, ıhlamur, çam, Japon kiraz çiçeği, çikolata, akasya ve kekik gibi yaklaşık 150 çeşit arasından seçimini yapmaya çalışırken, üreticiler il dışından talepleri, esnaf da müşterisinin isteklerini karşılamak için çaba harcıyor.

Kolonyacılarda bayram hareketliliği

Balıkesir'deki atölyelerde yıllık 45 bin ton kolonya üretildiğini, bunun 15 bin tonunun kentteki dükkanlarda satıldığını söyleyen üretici ve perakendeci Feyzullah Saçar, "30 bin tonu farklı illere, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ankara, İstanbul gibi illere gönderiliyor. Üretilen 45 bin tonun üçte ikisi 30 bin tonu yazın tüketiliyor. Ramazan Bayramı arifesinde 5 bin ton ek satış yapılıyor" dedi.

Ramazan Bayramı öncesindeki bu hareketliliğin esnafın da yüzünü güldürdüğünü ifade eden Saçar, sabah 06.00'da dükkanını açtığını ve gece yarısından sonraya kadar çalıştıklarını anlattı.

Saçar, normal günlerde vatandaşların en fazla 2 şişe kolonya aldığını ancak Ramazan Bayramı'nda bazı vatandaşların 10 şişe talep ettiğini, kurum ve kuruluşların ise 500 ile bin şişe arasında sipariş verdiğini aktardı.

Hareketlilik 10 gün önce başladı

Ziyaret eden devlet büyüklerine genellikle Balıkesir'in meşhur beyaz zambak kolonyası hediye edildiğini dile getiren Saçar, "Beyaz zambak kolonyasıyla tanınıyor Balıkesir. Normalde ayda ortalama 30 ton kolonya satılırken bayram arifesinde iki katına çıkıyor. Bu bayram öncesinde de 60 tona ulaşırız. Satışlar iyi gidiyor" dedi.

Bir başka kolonya üreticisi Oğuzhan Sayar da, çarşıda hareketliliğin bayrama 10 gün kala başladığını aktardı.

Aylık ortalama 200 şişe satarken 10 günlük dönemde 350 şişe civarı kolonya sattıklarını anlatan Sayar, "Bizde demirbaş diyebileceğimiz limon, beyaz zambak ve zeytin kolonyası çok gidiyor. Paris, Karesi, kiraz çiçeği, su menekşesi kolonyası derken çeşit çok. Plastik şişe kolonya 5 lira ile 10 lira arasında, cam şişe 10 lira ile 30 lira arasında değişiyor. Biz bu 10 günlük sürede gece yarısından sonrasına kadar çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA