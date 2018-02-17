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Buradasınız : » » Balıkçıların hamsiyle beslediği ördek, pazarın maskotu oldu

Balıkçıların hamsiyle beslediği ördek, pazarın maskotu oldu

Edirne'de kesilmek üzereyken balıkçılar tarafından satın alınarak sahiplenilen "Beti" isimli ördek, balık pazarının maskotu oldu.

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Balıkçıların hamsiyle beslediği ördek, pazarın maskotu oldu

Seyyar satıcının çarşıdan geçtiği sırada balıkçılar tarafından satın alınan ördek, kesilmekten kurtuldu.

Balıkçıların "Beti" ismini verdikleri ve hamsiyle besledikleri ördek, balık pazarına gelenlerin de ilgisini çekiyor.

Balık almak için çarşıya gelen vatandaşlar Beti'yi görünce önce şaşırıyor ardından gülüyor.

Balıkçı Feridun Bistiren, seyyar tezgahta gördükleri ördeğin ilgilerini çektiğini belirtti:

"Vallahi Beti ile tesadüfen karşılaştık. Tavukçu geçiyordu çarşıdan, çuvaldan kafasını çıkartmış bize bakıyordu. Biz de alalım dedik. Pazarlık yaptık, 30 liraya aldık. O günden sonra bizim maskotumuz oldu. Çarşının neşesi oldu. Müşterilerin, çocukların hoşuna gidiyor. Balıklarımızı Beti ile satıyoruz." 

Balıkçı Nurhayat Eren de "Beti" ismini verdikleri ördeği, balıkçı çarşısının benimsediğini ve çok sevdiğini söyledi.

Beti'nin kesilmesine gönülleri razı olmadığı için satın alarak sahiplendiklerini anlatan Eren, "O da bizim arkadaşımız oldu. Beti'yi görenler gülüyor. Özellikle çocukların ilgisini çekti." diye konuştu.

Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için Edirne'ye gelen Ahmet Kıyak, Beti'yi gördükten sonra balık almaya karar verdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: ördek, Edirne, beti
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