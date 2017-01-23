  • 23 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.77
    EURO 4.051
  • BIST 83167.91
    ALTIN 147.164
Buradasınız : » » Balıkçıların ağına camgöz cinsi köpek balığı takıldı

Balıkçıların ağına camgöz cinsi köpek balığı takıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki balıkçılar, bir metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığı yakaladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balıkçıların ağına camgöz cinsi köpek balığı takıldı

Balıkçı Tahsin Turan, Karadeniz'de istavrit için attıkları ağa 15 kilogram ağırlında 1 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığının takıldığını söyledi.

Köpek balığını gören vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"İstavrit yakalamak için denize açılmıştık. Ama nasibimize köpek balığı çıktı.15 kilogram ağırlığında 1 metre uzunluğundaki köpek balığını Alaplı çayı içindeki iskeleye getirdiğimizde meraklı vatandaşlar fotoğraf çektirmek istedi. Köpek balığı etini, bazı rahatsızlıklara iyi geldiğini düşünenler genelde tercih ediyor. Balığın etini dilimlere ayırarak satışını yapıyoruz. Özellikle kanser ve şeker hastalarından talep geliyor. Biz de uygun fiyatlardan satışını yapıyoruz." AA

Etiketler: zonguldak, köpek balığı, camgöz, karadeniz, istavrit, kanser hastalığı, Şeker hastalığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER