  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

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Balıkçıların ağına 5 metre uzunluğunda ve 300 kilogramlık köpek balığı takıldı

Mersin’de tekne ile Akdeniz açıklarında avlanan balıkçıların ağına, 5 metre uzunluğunda 300 kiloluk köpek balığı takıldı.

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Balıkçıların ağına 5 metre uzunluğunda ve 300 kilogramlık köpek balığı takıldı

Kentteki bir grup balıkçı, "Cezmibey" adlı balıkçı teknesiyle açıldıkları Akdeniz'de "pamuk" cinsi köpek balığı yakaladı.

Balıkçılar, 12 mil açıkta yakaladıkları 300 kilogram ve 5 metre boyundaki köpek balığını takıldığı ağdan kurtararak, balık pazarına taşıdı.

Pazarda sergilenen köpek balığına vatandaşlar ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken, bazıları da sosyal medyadan canlı yayın yaparak köpek balığının görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştı.

4 saatlik uğraşın ardından yakalandı

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, Mersinli bir grup balıkçının Akdeniz'in 12 mil açıklarında seyir halindeyken ağlarına takılan köpek balığını yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yakaladıklarını söyledi.

Köpek balığını sıkıştığı ağlardan kurtarırken balıkçıların büyük mücadele verdiğini belirten Polat, "Arkadaşlarımız pamuk cinsi köpek balığını yakalayıp balık pazarına getirdiler. Bizler de köpek balığını bugün pazar içerisinde sergiledik. Vatandaşlarımız görüntüsü nedeniyle balığa ilgi gösterdi. Kimisi fotoğraf çekilirken, kimisi de video kaydı aldı." diye konuştu.

Polat, denizde kansere yakalanmayan tek canlının köpek balığı olduğuna vurgu yaparak, etinin kanser hastalarına iyi geldiğini, bu nedenle gün içerisinde kesiminin yapılıp ücretsiz dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Mersin, köpek balığı, camgöz
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