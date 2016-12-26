Balıkçılar tekne ile kayak yaptı

Yazın kuraklık nedeniyle suları çekilen Beyşehir Gölü'nün kıyıları, kar yağışının ardından balıkçıların kayak keyfi yaşadığı bir alan oldu.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi’nde faaliyet gösteren balıkçılıklar, traktöre bağladıkları bir tekneyle kar üzerinde kayak keyfi yaşarken, ilginç ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Beyşehirli balıkçı İbrahim Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış nedeniyle kullanmadıkları bir balıkçı teknesini bu iş için değerlendirdiklerini belirtti.

"Güzel bir eğlence aracı oldu"

Kayak yaptıkları yerin aslında göl havzası olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle sular çekilince göl kıyıları, şimdi yağışın ardından karla doldu. Hemen yakınında ise balıkçı limanı var. Balıkçı arkadaşlar arasında 'eğlence olsun, karda kayalım, bizim de kayağımız olsun' diye konuşurken böyle bir fikir gelişti. Farklı bir eğlence. Balıkçı arkadaşların yanı sıra buraya gelen vatandaşlar da tekneye binerek kayak keyfini yaşamak istiyor. Binmeyen kalmadı. Güzel bir eğlence aracı oldu."

Erdoğan, sadece Beyşehir'e özgü olduğunu düşündükleri bu yöntemle, tekneyi traktöre urganla bağladıklarını, traktörün hareket etmesiyle tekneye binenlerin karda kayak keyfi yaşadığını aktardı. AA