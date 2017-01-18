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Balıkçılar buz tutan gölde keyifli zaman geçiriyor

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin buz tutmasından dolayı balıkçılar avlanmaya ara verip buzun üstünde voleybol oynayıp eğlenceli dakikalar geçirdi.

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Balıkçılar buz tutan gölde keyifli zaman geçiriyor

Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin donması nedeniyle balığa çıkamayanlar, teknelerini buz kütlesi üzerinde sürüyerek limanlarından çıkardı. Teknelerini açıklara götüren balıkçılar, donmuş göl üzerinde sportif faaliyet yaparak boş vakitlerini değerlendiriyor.

Kıyıya yaklaşık 800 metre mesafede yer alan balıkçı teknelerinden birisini ortalarına alan balıkçılar, teknenin her iki yanına geçerek buzun üzerinde düşe kalka voleybol oynuyor.

"Bundan çok keyif alıyoruz"

Balıkçı Durmuş Yılmaz, yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü’nün yüzeyinin buzla kaplanması nedeniyle vakit geçirmek için göl kıyılarına geldiklerini söyledi.

Donan göl üzerinde futbol ve voleybol oynayarak vakit geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Buz voleybolu oynamak için bir tekneyi ortada direk yaptık. Köydeki arkadaşlarla iki grup halinde voleybol oynadık. Bundan çok keyif alıyoruz." dedi.

Etiketler: beyşehir gölü, balıkçılar, buz voleybolu
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