Balıkçı tezgahında yarım tonluk köpek balığı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir balıkçı tezgahında sergilenen 4 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki köpek balığı görenlerin dikkatini çekiyor.

Marmara Denizi'nde yakalanan camgöz cinsi köpek balığı, teşhir amaçlı bir balıkçı tezgahında sergileniyor.

Köpek balığını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken balığı yakından inceleyerek, cep telefonları ile fotoğraf çekti.

45 yıldır balıkçılık yapan Sami Küçük, ilk kez böyle büyük bir köpek balığını tezgahına getirdiğini söyleyerek, "Sergiledikten sonra kesip kilosunu 15 liradan satacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA